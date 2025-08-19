Milan, Musah il nuovo Asamoah per Allegri? Ci sono delle similitudini

Milan, Musah potrebbe essere il nuovo Asamoah di Allegri? Il centrocampista rossonero, che dovrebbe restare in rosa a meno di offerte molto importanti, è salito nel gradimento e nelle gerarchie di Massimiliano Allegri. Nonostante questo, a centrocampo resta una folta, foltissima concorrenza: ci sono Ricci, Jashari, Modric, Loftus-Cheek e Fofana. Tutti, almeno sulla carta, dovrebbero partire davanti allo statunitense. E allora Musah potrebbe essere utile in altri ruoli, come ad esempio quello di terzino destro, esterno destro, o quinto del centrocampo a cinque sempre a destra. Una trasformazione che potrebbe essere efficace visto le qualità di corsa e spinte di Musah e che potrebbe ricordare Asamoah alla Juventus con lo stesso Allegri.