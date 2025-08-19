Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Musah il nuovo Asamoah per Allegri? Ci sono delle similitudini

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Musah il nuovo Asamoah per Allegri? Ci sono delle similitudini

Milan, Musah il nuovo Asamoah per Allegri? Ci sono delle similitudini
Milan, Musah con Allegri il nuovo Asamoah? Il centrocampista rossonero potrebbe essere un jolly a tutto campo per l'allenatore del Diavolo
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Musah potrebbe essere il nuovo Asamoah di Allegri? Il centrocampista rossonero, che dovrebbe restare in rosa a meno di offerte molto importanti, è salito nel gradimento e nelle gerarchie di Massimiliano Allegri. Nonostante questo, a centrocampo resta una folta, foltissima concorrenza: ci sono Ricci, Jashari, Modric, Loftus-Cheek e Fofana. Tutti, almeno sulla carta, dovrebbero partire davanti allo statunitense. E allora Musah potrebbe essere utile in altri ruoli, come ad esempio quello di terzino destro, esterno destro, o quinto del centrocampo a cinque sempre a destra. Una trasformazione che potrebbe essere efficace visto le qualità di corsa e spinte di Musah e che potrebbe ricordare Asamoah alla Juventus con lo stesso Allegri.

Milan, Musah come Asamoah? Per Allegri era un jolly: le statistiche. E in rossonero ...

—  

Andiamo a vedere le statistiche di Asamoah con Allegri grazie ai numeri e alle statistiche di 'Opta' e 'Sofascore' per PianetaMilan. 73 partite con zero gol e 5 assist. Interessante vedere i ruoli interpretati: 16 volte esterno sinistro, 20 volte a centrocampo e 37 in difesa. Estremamente polivalente, proprio una delle qualità di Musah. Per Asamoah più di un contrasto e un intercetto di media, con quasi 5 palloni recuperati a partita. Altro dato importante quello dei duelli vinti: più del 60% di media.

LEGGI ANCHE

Asamoah era stato prelevato dalla Juventus come interno di centrocampo, ma poi ha cambiato pian piano ruolo già con Conte, diventando un esterno a tutta fascia estremamente utile in entrambe le fasi. Con Allegri, invece, ha giocato anche terzino della difesa a quattro e potrebbe essere perfettamente la stessa parabola e lo stesso assestamento tattico che si farà con Musah al Milan a partire da questa stagione.

LEGGI ANCHE: Milan, Modric: com’è andata la prima a San Siro? I numeri. Segnali subito …

In amichevole, ad esempio, Musah ha giocato come interno di centrocampo, come terzino destro e come esterno a tutto campo, sempre a destra. Contro il Bari, entrato nella ripresa, ha preso il posto di Pulisic sulla destra, con Saelemaekers a sinistra. Questo potrebbe essere il ruolo ideale, vista la corsa e la buona attitudine difensiva. Vedremo se per Allegri, Musah diventerà il nuovo Asamoah.

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA