Milan, Musah il nuovo Asamoah per Allegri? Ci sono delle similitudini

Asamoah era stato prelevato dalla Juventus come interno di centrocampo, ma poi ha cambiato pian piano ruolo già con Conte, diventando un esterno a tutta fascia estremamente utile in entrambe le fasi. Con Allegri, invece, ha giocato anche terzino della difesa a quattro e potrebbe essere perfettamente la stessa parabola e lo stesso assestamento tattico che si farà con Musah al Milan a partire da questa stagione.
In amichevole, ad esempio, Musah ha giocato come interno di centrocampo, come terzino destro e come esterno a tutto campo, sempre a destra. Contro il Bari, entrato nella ripresa, ha preso il posto di Pulisic sulla destra, con Saelemaekers a sinistra. Questo potrebbe essere il ruolo ideale, vista la corsa e la buona attitudine difensiva. Vedremo se per Allegri, Musah diventerà il nuovo Asamoah.
