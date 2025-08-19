Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ha parlato di Modric, di Allegri, dei rossoneri e non solo. Ecco i passaggi più importanti della sua lunga intervista a 'Cronache di Spogliatoio'.
INTERVISTE
Milan, Ricci: “Qua mi sto trovando benissimo. Coinvolto fin da subito da tutti”
Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ha parlato di Modric, di Allegri, dei rossoneri e non solo. Ecco le sue parole
Ricci: "Al Milan mi sto trovando benissimo, si stanno creando delle amicizie—
"Al Milan mi sto trovando benissimo. Sono stato coinvolto alla grande fin dal primo momento da tutti e questo mi ha colpito molto. Sia dai compagni che da chi lavora dietro le quinte: si stanno creando delle vere e proprie amicizie"
