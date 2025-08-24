Pianeta Milan
Milan, quali problemi e difetti? L’analisi di De Grandis e Marchegiani

Luca Marchegiani e Stefano De Grandis parlano così di Milan-Cremonese 1-2 durante la puntata del 'Club' di 'Sky Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Aldilà del centrocampo, dove forse Allegri ha più scelte. I limiti si sono visti dietro e davanti. Tossine ed errori simili allo scorso anno. Il gol di Bonazzoli è straordinario, però non c'è una marcatura attenta. Il gol del primo tempo evitabilissimo". Luca Marchegiani, ex portiere della Serie A, parla così di Milan-Cremonese 1-2 durante la puntata del 'Club' di 'Sky Sport'.

Milan, soliti limiti ed errori: De Grandis e Marchegiani discutono sulla sconfitta

—  

Presente in studio anche Stefano De Grandis, giornalista. Ecco il suo pensiero sul Milan: "Le attenuanti? Rispetto al Milan che stanno cercando di costruire è ancora differente. Non c'era Leao, manca il centravanti, Jashari gioca fuori posizione, mentre Ricci non ha giocato. E' bocciata questa squadra, che è molto simile a quella dello scorso anno".

Questo il pensiero dei due opinionista sulla prima partita del Milan in campionato. I rossoneri giocheranno tra pochi giorni: venerdì c'è la trasferta contro il Lecce.

