Milan, Marchegiani: “Pensavo che la difesa a tre fosse un esperimento”

"Io pensavo che la difesa a 3 del Milan fosse un esperimento per il derby e per oggi, ma perché ha cambiato poi?". Così Luca Marchegiani, ex portiere della Serie A, ha parlato di Milan-Atalanta 0-1. Ecco il suo pensiero anche sul derby a 'Sky Sport': "Hanno provato e studiato delle soluzioni, quell’imbucata per Leao, Gabbia che va a fare il centravanti, delle cose erano provate… Difensivamente con Bellanova nei tre l’Atalanta ha fatto una bella partita, in velocità ha tenuto bene Leao".