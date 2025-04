Milan-Atalanta 0-1, Sergio Conceicao non riesce a trovare la continuità tanto richiesta e manca una vittoria che sarebbe stata fondamentale per l'Europa. Con la sconfitta contro la Dea a San Siro, i rossoneri si giocheranno le carte per la qualificazione europea in Coppa Italia dove servirà battere l'Inter e poi vincere la finale. Il tecnico portoghese ha riproposto il 3-4-3 che aveva ben figurato contro l'Udinese, ma non è stato altrettanto efficace in attacco e ha pagato l'unico errore in fase difensiva. Ecco le pagelle del portoghese dopo la partita giocata alla stadio San Siro di Milano. PROSSIMA SCHEDA