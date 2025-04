Milan-Atalanta, Conceicao: “Non c’è rispetto. Il mio futuro? Vi dico che …”

Su cosa li ha frenati: "Un giocatore di calcio deve sapere che la partita più importante è quella che sta giocando. Io ho detto in settimana che i giocatori che entrano ci danno qualcosa in più e oggi non è stato così. Sottil era in una posizione non sua e l'assalto finale è stato difficile".

Sul suo futuro: "Il mio futuro. Quando sono arrivato qua ho vinto la Supercoppa e contro il Cagliari hanno cominciato a parlare del mio futuro. Non c'è stabilità, dobbiamo capire che dobbiamo lavorare oggi per essere migliori domani. Se pensiamo tra un mese non è facile. Non hanno rispetto, parlano già come se il prossimo allenatore del Milan sia uno che non ha mai fatto calcio. Il mio futuro è domani, è provare a vincere questo titolo. Non so da quanto una squadra storica come il Milan non vince due titoli in una stagione".