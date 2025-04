Pagelle Milan-Atalanta 0-1: Jovic il migliore, deludono due grandi

PAGELLE MILAN-ATALANTA - Oggi chi scrive è sentenzioso: chi capisce di calcio apprezza la prova del Milan oggi (fino al gol subito, poi è sparito), gli altri no. Non è una partita spettacolare. Il primo tempo si conclude con uno scialbo 0-0 e pochi tiri in porta, ma è quello che molti milanisti richiedono: il calcio allegriano. I rossoneri si mettono bassi e non concedono assolutamente nulla per 45', salvo poi ripartire con Rafa Leao e le altre frecce. Più volte le scelte sbagliate o errori tecnici hanno impedito ai rossoneri di passare in vantaggio, ma le situazioni ci sono state. Partita preparata così, svolta tattica che si vede chiaramente e che, per molti (compreso chi scrive), è positiva. Peccato che nella ripresa questo modo di giocare non venga perseguito. I rossoneri si lasciano ingolosire da un momento in cui sembrano schiacciare la Dea e si fanno trafiggere. Squadra alta, messa male, sbagliano tutti. Da lì, però, non c'è reazione. Questo preoccupa più in vista di mercoledì che altro.