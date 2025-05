De Grandis: "Al Milan Conte farebbe meglio che alla Juventus: vi spiego ..."

Su Antonio Conte: "Lui è un tecnico che si esalta in un ambiente che ha bisogno di riscatto, in questo senso potrebbe fare ancora meglio al Milan, dove non avrebbe nemmeno la Champions. Detto questo non so come mai decida di andar via quando avrebbe la possibilità di difendere lo Scudetto conquistato, forse non c'è più empatia con l'ambiente".