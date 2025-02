Milan, Pellegatti desolato: “Assurdo, allucinante. Vi do un consiglio”

"E' veramente tutto assurdo, allucinante . Non so più cosa pensare e cosa dire". Così Carlo Pellegatti , tifoso rossonero, ha commentato Torino-Milan 2-1 e un'altra brutta sconfitta per il Diavolo. Ecco il parere del giornalista dal suo canale 'YouTube': "Dimentichiamo la Champions e pensiamo al Torino. Quello che è successo è difficile da descrivere, da capire . E' tutto assurdo. Il Milan riesce a perdere dal Torino, dominata a lungo, partendo con l'errore grave di Maignan. Un portiere che rinvia sul portiere fuori area. Il Diavolo schiaccia il Torino, anche nel secondo tempo. Non ho capito il cambio di Leao, ma i rossoneri hanno proseguito. A metà del secondo tempo ci sono state tre, quattro occasioni. Il Milan viene avanti lo stesso, trascinato dal gladiatore Pavlovic. Se il migliore in campo è lui c'è qualcosa che non va. Poi arriva il pareggio di Reijnders, ma non fai in tempo a dire 'dai che si vince' che in quel momento Sanabria trova Gineitis che segna dopo un minuto".

Milan, Pellegatti: "Tutto assurdo e allucinante. Un campionato mai iniziato"

Pellegatti continua così: "Il Milan è come un pugile che ha preso una trave in testa. Oltretutto dopo la sconfitta del Bologna e il pareggio della Lazio. Il Milan ha giocato col cuore è questo che mi dispiace. A livello di spirito, di gioco, i ragazzi lo hanno trovato. L'autogol non ha nessuna logica. Questa stagione, non so avremo offeso i Dei del calcio, che non ci vogliono più bene. Contro la Lazio e il Bologna non so dove troveranno le energie fisiche e mentali. In questi casi ci sono due vie: o stare vicino ai ragazzi o lasciarsi stare. Io sto vicino a loro. Il Milan rimane ancora lì, pari col Bologna. Non so in fondo a quale barile si troveranno le energie. Contro il Torino il Milan avrebbe meritato di vincere. Vi consiglio di stare vicino ai ragazzi, sperando che questo campionato possa iniziare, perché non è mai davvero iniziato per il Milan".