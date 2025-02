Milan, Ordine: “Sfogo di Conceicao. Ecco a cosa è servito”

"Primo la sfogo, poi il Toro da prendere per le corna". Così Franco Ordine, giornalista che spesso parla del mondo rossonero, ha detto la sua su Sergio Conceicao e il Milan. Ecco le parole dell'opinionista da 'Il Giornale': "Lo sfogo a taccuini e telecamere chiusi, per questo ancora più autentico, firmato da un Sergio Conceiçao (LEGGI QUI). È uno sfogo, pare di capire chiaramente, per denunciare più in generale il clima tossico che si respira attorno a questo Milan, in parte dovuto ai deludenti risultati".