Calciomercato Milan, Krstovic o Castro? Pellegatti chiede al tattico

Calciomercato Milan, non solo Krstovic e Castro. Il tattico da Pellegatti: "Io prenderei..."

"Castro è un 2004, è una punta simile al primo Lautaro Martinez. Può migliorare, ma è primo in Serie A tra gli attaccanti per gol fuori area. Per me, prima di una big, ha bisogno di un'altra esperienza in un altro campionato. Se deve fare l'alternativa a Gimenez, secondo me serve valorizzarlo. Insieme si pesterebbero i piedi: entrambi vogliono giocare in area di rigore. Krstovic è diverso, è più pronto. Si sa muovere in area di rigore, può essere l'alternativa a Gimenez a partita in corso, ma non insieme. E' meglio di Abraham, perché il suo habitat naturale è l'area di rigore. E' il calciatore in Serie A che tira di più in porta. Potrebbe essere un'alternativa ad Abraham. Ma io faccio un altro nome. Io sarei l'idea di riportare al Milan Patrick Cutrone. E' mobile, potrebbe anche giocare con Gimenez e darebbe l'anima per la maglia. Per me la soluzione migliore sarebbe Krstovic".