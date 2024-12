Calciomercato Milan – Pellegatti: “Prendi Castro! Evitiamo che l’Inter…”

Mancano sempre meno giorni al calciomercato invernale. I rossoneri potrebbero muoversi alla ricerca dei giocatori che potrebbero completare la rosa di Paulo Fonseca al meglio. Non solo per questa stagione, questo potrebbe essere un ottimo periodo per mettere le prime basi per i possibili colpi estivi. Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato di Santiago Castro, attaccante del Bologna che potrebbe piacere al Milan. Ecco le sue parole sul suo canale 'YouTube'.