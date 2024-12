Milan, buone notizie per Fonseca: Morata e Bennacer in gruppo. Pulisic…

Con il Natale arrivano buone notizie per il Milan. Dopo i giorni di riposo concessi da Paulo Fonseca, quest'oggi i rossoneri sono tornati ad allenarsi per preparare la delicata sfida di campionato contro la Roma di Claudio Ranieri, programmata per domenica 29 dicembre alle ore 20:45 allo stadio San Siro. Dalla sessione odierna giungono ottime indicazioni per il tecnico portoghese. Sono, infatti, ben due le pedine recuperate e regolarmente in gruppo.