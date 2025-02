Calciomercato Milan, Krstovic a giugno? Il ds del Lecce rivela che …

Stefano Trinchera, direttore sportivo del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport' poco prima dell'inizio della sfida contro il Bologna, soffermandosi in modo particolare sul futuro di Nikola Krstovic, accostato anche al Milan. Negli ultimi giorni del calciomercato invernale, infatti, i rossoneri avrebbero fatto un tentativo per prendere l'attaccante montenegrino, che però avrebbe deciso di rimanere in Puglia. In estate, però, il Diavolo potrebbe tornare alla carica, e da parte dello stesso dirigente c'è stata un'apertura in questo senso. Ecco, dunque, le sue parole in merito.