"Inizio a leggere di voci di rivoluzione ". Così Carlo Pellegatti , tifoso rossonero, ha parlato delle voci sul futuro del Milan anche per quanto riguarda un possibile arrivo di un nuovo direttore sportivo . Ecco il pensiero del giornalista sul suo canale 'YouTube': "Bisogna capire che cosa succederà alla fine: il Milan avrà giocatori più forti? Mi sembra una cosa difficile. Io non partirei dalla rivoluzione in campo, ma da quella dirigenziale. La proprietà sembra intenzionata a mettere un direttore sportivo con più esperienza . Queste settimane devono servire a seminare per il riassetto della dirigenza. Se si vuole mettere il direttore, ebbene dovrebbe lavorare già da queste settimane".

Milan, Pellegatti: "Direttore sportivo? Non avrei dubbi su..."

Pellegatti continua e dà anche il suo preferito come possibile nuovo direttore sportivo rossonero: "La mia impressione è che qualcuno dovrà fare un passo indietro tra Furlani, Ibrhaimovic e Moncada. Dev'essere il direttore sportivo a scegliere l'allenatore e poi i giocatori insieme al tecnico. Theo non si cede, anche Leao: quelli bravi non si cedono. Le voci non hanno senso senza l'arrivo del direttore sportivo. Non esiste che arrivi a giugno, deve arrivare a marzo. Personalmente io non avrei dubbi su Berta che ha lasciato l'Atletico Madrid. Alla base di tutto c'era l'organizzazione. Io affiderei la gestione sportiva a lui. Al momento parlare di calciomercato mi sembra un esercizio sciocco".