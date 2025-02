Milan, ti serve un DS: da Berta a Modesto. Ma c’è un altro problema…

Il Milan si prepara a un'estate all'insegna dei cambiamenti. Anche in dirigenza sembrano esserci cambi in vista

Dal campo alle scrivanie. Il Milan vive un pessimo momento dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord e l'ambiente attorno a Milanello viene, nuovamente, oscurato dalle nubi delle critiche. Dalla squadra all'allenatore, senza dimenticare, ovviamente, la dirigenza. Ecco, i rumors delle ultime settimane parlano di possibili cambiamenti in vista. Il Milan, difatti, non ha un DS, quella figura di raccordo tra il comparto costituito da allenatori e atleti e il comparto dei dirigenti. C'è Zlatan Ibrahimovic, certo, ma non bisogna mai dimenticare che lo svedese è un uomo di RedBird, non del Diavolo.