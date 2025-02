"Vero il milanista medio è molto triste, Theo Hernandez ha disputato una stagione piatta, ma non mi accanisco con un giocatore". Pellegatti va quindi controcorrente sulla tematica Theo Hernandez. Ora il Milan dovrà riprendersi e cercare di raggiungere gli ultimi due obiettivi stagionali rimasti: il quarto posto in Serie A e la vittoria in Coppa Italia. LEGGI ANCHE: Milan, Leao: giocate funamboliche. Restano due grosse macchie>>>