Milan, Pellegatti: “Stagione tra le peggiori della storia. Distrutto tutto”

Milan, Pellegatti: "Umiliazione. In due anni distrutto tutto. Una stagione..."

Pellegatti continua così il suo ragionamento, ricordando gli errori fatti in questi anni: "In due anni è crollato tutto, lo Scudetto, la semifinale Champions e ora è crollato tutto e c'è tutto da rifare. Ci aspettano ancora tre mesi: il mese di marzo a guardare le altre squadre in Champions League. Una stagione che si avvia ad essere una delle peggiori della nostra storia. Cosa abbiamo fatto per meritarci queste umiliazioni".