" Santiago Gimenez ci ha regalato tre punti. Bisogna però placare l'allegria". Così Carlo Pellegatti , tifoso rossonero, ha parlato della vittoria del Milan contro il Verona per 1-0 . Il giornalista ha detto la sua sul suo canale 'YouTube'. "Fondamentali i tre punti e vincere dopo la Champions League vale sempre il doppio. 2 gol in 2 partite per il messicano, già un dato importante, come è importante essere saliti a 41 punti col maledetto asterisco che ci perseguita. Siamo vicini al quarto posto".

Milan, Pellegatti: "Leao, un peccato". Che paragone per Joao Felix. E Jimenez...

Pellegatti poi si sposta sui singoli: "Una partita bella e di personalità di Joao Felix che va sempre a cercare il pallone. Mi ricorda a livello di personalità in campo, di giocare che vuole affrontare l'avversario senza paura, di volere la palla, mi ricorda Clarence Seedorf. Poi non dovete dirmelo voi che Seedorf sta lì. Ma questi tre elementi me lo ricordano. Deve ancora tanto lavorare per arrivare a quei livelli. D'altra parte Joao Felix è un campione, che deve ancora crescere, magari dovrebbe cercare più il tiro, ma si diverte e diverte. Conceicao non lo toglierà mai, perché ti inventa qualcosa. Jimenez è entrato, ha rischiato qualcosa, ma è un altro giocatore di totale personalità. Diventerà un grandissimo giocatore e spero che il Milan faccio di tutto per tenerlo dal Real Madrid. Quando diventerà cattivo sotto porta Leao? È un peccato, non lo ha dentro, perché se n'è andato quando ha voluto".