"Sono andato a vedere le partite in campionato del Milan in questa stagione e dato che mi sembrava impossibile, ho guardato e riguardato". Così Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato del momento del Milan in vista della partita col Verona. Ecco il parere del giornalista sul suo canale 'YouTube': "Per trovare due vittorie di fila in campionato sono dovuto andare a settembre, quando il Milan ne vinse tre: Venezia, Inter e Lecce. Da quel momento in poi, vi sembrerà impossibile, il Milan non è riuscito a vincere due partite di fila in campionato".