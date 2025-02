Milan, Bondo recupero fondamentale per Conceicao: ecco il motivo

Milan-Verona , una partita fondamentale per i rossoneri visto che il Diavolo potrebbe recuperare punti su Lazio e Juventus che giocheranno contro il Napoli e l'Inter. Il Milan deve vincere per cercare di accorciare sul quarto posto, al momento unico appiglio per giocare la prossima edizione della Champions League. Conceicao ritrova un giocatore che potrebbe essere vitale per le strategie della squadra: Warren Bondo , infatti, si è allenato in gruppo e dovrebbe fare parte dei convocati. Il centrocampista ha recuperato il problema muscolare che si portava dal Monza. Ecco cosa potrebbe dare fin dà subito al Milan .

Milan, ecco Bondo! Quanto potrebbe essere decisivo per Conceicao?

Bondo entra a fare parte ufficialmente di una squadra che ha un bisogno incredibile a centrocampo. Contro il Feyenoord l'unica opzione era Terracciano adattato. Bondo non ci potrà essere in Europa per la questione liste, ma potrebbe essere decisivo in Serie A. Un suo impiego potrebbe togliere dei minuti importanti dalle gambe di Fofana e Reijnders, che stanno giocando sempre e hanno spesso dato segnali di fatica. Anche a livello tattico Bondo potrebbe essere determinante: in coppia con Musah potrebbe essere utilissimo per pressare gli avversari e per fare filtro davanti alla difesa. In attesa del rientro di Loftus-Cheek, Bondo potrebbe avere tanto spazio in campionato. Vedremo se debutterà domani contro il Verona.