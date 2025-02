Milan-Verona, Pulisic verso un turno di riposo: in tre per sostituirlo

Milan-Verona, 25^ giornata del campionato di Serie A 2024-25. Una gara fondamentale per i rossoneri: in questa giornata del campionato Lazio e Juventus, concorrenti per il quarto posto, giocheranno contro Napoli e Inter con il rischio di perdere punti. Per questo il Milan deve soltanto vincere per sperare di accorciare su entrambe le avversarie. Il Milan arriva a questa sfida di San Siro dopo il ko contro il Feyenoord in Champions League. Ecco la probabile formazione rossonera per Milan-Verona.