Milan, Conceicao e la ricerca della quadra: c’è un ostacolo importante

Il Milan di Sergio Conceicao non riesce a trovare continuità. Dopo lo sfavillante calciomercato invernale, erano arrivate due vittorie di fila convincenti contro la Roma in Coppa Italia e contro l'Empoli in Serie A. Poi sono arrivati i playoff di Champions League contro il Feyenoord. Un passo falso brutto per i rossoneri, che hanno perso 1-0 in terra olandese, dimostrando poco o nulla sul campo. Gli olandesi sono entrati in campo con più voglia e volontà di vincere la partita, cosa che alla fine è successa grazie al gol di Paixao sulla papera di Maignan. L'allenatore portoghese, anche per le pochissime alternative (praticamente zero), ha schierato un 4-2-4 molto offensivo: in attacco Leao, Joao Felix, Gimenez e Pulisic. La prima prova del 4-2 fantasia non è andata a buon fine, ma si parla già di disfatta e c'è un clima nefasto intorno alla squadra quando tutto è ancora possibile in questa stagione. Come potrebbe giocare Conceicao e gestire le quattro punte da qui in avanti?