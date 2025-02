Milan-Verona, Conceicao cambia: i “Fab Four” non sono un’orchestra

La lezione di Rotterdam è chiara e non va sprecata. Già per Milan-Verona, partita che il Diavolo non può fallire se vuole provare a continuare a rincorrere la zona Champions, Conceicao sta pensando ad un nuovo cambio di modulo e di interpreti. Possibile turnover, si scaldano Álex Jiménez e Riccardo Sottil - indisponibili in Europa poiché non inseriti in Lista UEFA - per le fasce. Conceicao sa di non poter più sbagliare.