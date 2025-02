Milan, Theo Hernández non c’è più: il rinnovo ora sembra lontano

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sulla trattativa tra Milan e Theo Hernández per il rinnovo del contratto: un prolungamento che, ad oggi, sembra essere più lontano rispetto a qualche tempo fa. Questo perché il numero 19 rossonero sta offrendo un rendimento nettamente al di sotto delle aspettative e del suo potenziale.

Le cavalcate in campo aperto che ne avevano contraddistinto lo stile di gioco sono ormai un ricordo ma, soprattutto, quello per cui il giocatore è diventato irriconoscibile riguarda la scarsa attenzione in fase difensiva. La lista degli errori di Theo in questa stagione è consistente e preoccupante e, per la 'rosea', ciò che preoccupa di più è il fatto che sembra sbagliare per distrazione e disinteresse.