"Non c'erano le basi per pareggiare. Il Milan è fermo sempre alla coppia Theo-Leao, nonostante tutti i cambi che ci sono stati. Leao non è stato brillante, ha sbagliato, ma senza loro due a dare sussulto ad un encefalogramma piatto, non sarebbe successo nulla. Siamo ancora qui a sperare in Theo e Leao, è incredibile questo dato di fatto. Il problema è che tu prepari la partita e poi la perdi così. Gli avversari hanno meritato la vittoria. In conferenza è successa un'altra cosa che io in tanti anni di vita rossonera non ho mai visto. Conceicao ha risposto al collega Raimondi e poi se n'è andato. Da quello che sappiamo ora non dovrebbe nemmeno tenere la conferenza stampa in vista della sfida contro il Verona".