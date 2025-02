Feyenoord-Milan, Maignan nella bufera. Tifosi inferociti: “Lo vendo e prendo Meret”

Nella giornata di mercoledì 12 febbraio, il Milan è caduto fuori casa contro il Feyenoord anche a causa di una papera di Mike Maignan. Il portiere francese recentemente ci ha abituato a questo dualismo tra grandi prestazioni e uscite meno brillanti, ma ad onore del vero non si ricordano episodi come quello che si è consumato al 3' al 'De Kuip' di Rotterdam. Un intervento goffo su un tiro tutt'altro che irresistibile di Igor Paixao che ha messo sin dai primi minuti la sfida in salita per i rossoneri, che alla fine anche per colpe di altri singoli non sono riusciti a ribaltarla.