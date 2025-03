"Ieri è stata una giornata storica perché probabilmente non ci si staccherà da San Siro. Milan e Inter acquisiranno lo stadio e dove verrà costruito il nuovo impianto. Del Meazza si terrà solo una parte". Così Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato delle novità sullo stadio del Milan. Non solo, il giornalista ha parlato anche del futuro del club. Ecco le sue parole su 'YouTube': "Spero che il nuovo San Siro venga chiamato non con un nome di un nerazzurro, come lo è stato Meazza. Magari verrà Berlusconi, probabilmente verrà dato il nome del solito sponsor. Una bella notizia per i tifosi perché concretamente dovrebbe nascere il nuovo San Siro. Ma quando torneremo a vincere la Champions League? Quando costruiremo una squadra che venga temuta e rispettata? Ha avuto un afflato importante a Madrid, giocando da grande squadra. Io ringrazierò sempre Fonseca, perché in quella notte ho rivisto il grande Milan. Fonseca ha lasciato la sua griffe".