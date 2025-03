"Non mi risulta che il Milan abbia mai contattato Allegri , ma è ovvio, prima serve il direttore sportivo". Così Carlo Pellegatti , tifoso rossonero, ha parlato della ricerca del nuovo allenatore rossonero ( QUI QUANTO SAPPIAMO NOI ) sul suo canale 'YouTube'. Ecco le sue parole: "Attenzione a un'altra figura, più che Sarri, occhio a De Zerbi, potrebbe essere la persona giusta".

Allenatore Milan, Pellegatti: "Conceicao può rimanere. Ecco come. De Zerbi..."

Poi Pellegatti parla anche di Conceicao e delle possibilità che possa restare anche nella prossima stagione. Ecco come e perché: "E se rimanesse Sergio Conceicao? Ha detto che potrà lavorare finalmente una settimana su una singola partita. Vediamo, perché se con lavoro si vedessero progressi di gioco, prestazioni e risultati, poi ci si deve porre anche il problema. Prima di dare per perso Conceicao, vediamo cosa succederà, è l'unico che può confermarsi con i risultati. D'accordo Allegri, d'accordo De Zerbi, ma con prestazioni e risultati potrebbe riaffacciarsi a una possibilità per le prossime stagioni".