Su Francesco Camarda: "Non offendiamo nessuno dicendo che la stagione di Francesco Camarda, non per colpa sua, sia stata complicata e gli abbia dato veramente poco. Questi giocatori devono giocare. Si è allenato tanto, ma la partita è un'altra cosa. La concentrazione, la determinazione e il cuore che batte per la partita sono impareggiabili. Spero che la prossima stagione sia migliore per lui. Come terzo attaccante sapete chi prenderei? Cutrone. Potrebbe avere più ambizione che venire al Milan per fare il terzo, ma penso che se il Milan dovesse riuscire a conquistare l'Europa sarebbe utile".