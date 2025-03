Milan, Pellegatti: “Ho parlato con Allegri. Ecco cosa mi ha detto. Il ds…”

"E' una delle tante settimane complicate e difficili". Così Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso rossonero, ha parlato della ricerca del direttore sportivo del Milan, parlando anche di Allegri. Le sue parole a 'Pressing' programma di 'Mediaset': "Abbiamo capito che Furlani è andato a parlare con Cardinale per sapere le divisioni all'interno del Milan. Io ricordo che Furlani disse che la parte spettava a Moncada e Ibrahimovic, ora spetterà anche questa a Furlani. Questa settimana inizierà un nuovo giro per il direttore sportivo. Ci sono ancora Tare e Paratici, non credo a Thiago Scuro. Sembrava favorito Tare, ora sembra che sia in calo e in salita Paratici, ma non escludo nulla".