Milan, Pellegatti: “Come è rimasto Ibrahimovic?”. E sul direttore sportivo…

"Furlani è andato da Cardinale per ribadire la sua carica. Da quello che si è letto avrà decisioni anche dalla parte del campo e non solo quella tecnica. Non mi è arrivata nessuna smentita dopo queste notizie. Il direttore sportivo lo deciderà Furlani. Allora perché Ibrahimovic e Cardinale hanno incontrato i candidati? Questa è la domanda. Berta è dell'Arsenal. Non appare tutto chiaro. Siamo a metà marzo, sarebbe opportuno avere la figura che imposti il futuro tecnico, sempre con l'avvallo di Furlani. Il DS deve anche pensare all'allenatore. E' una situazione magmatica. Mi sembra di capire che non ci sia fretta, secondo me sbagliando. Poi come è rimasto Ibrahimovic dopo le notizie su Furlani? Chiediamo tutti chiarezza, visto che gli ultimi due anni sono stati molto negativi. Si parla sempre di Tare e Paratici. Conta di più quello che interessa a Cardinale o a Furlani? E' difficile cercare di chiarire".