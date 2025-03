"Una partita incredibile, simile a quella in cui Boateng segnò tre gol in dieci minuti". Così Carlo Pellegatti , giornalista e tifoso rossonero, ha analizzato Lecce-Milan 2-3 . Ecco il suo pensiero su 'YouTube': "Non era un brutto Milan nel primo tempo, anzi veniva avanti veloce. Nel secondo tempo entrava Leao, ma nel momento in cui il Milan tentava di pareggiare subiva il 2-0. Si iniziava a parlare di Conceicao, parlando del possibile arrivo di Tassotti".

Milan, Pellegatti: "A Leao non puoi rinunciare". Il motivo e la 'colpa' di Conceicao

Poi Pellegatti continua la sua analisi, parlando nello specifico di Leao: "Era stato messo molto colpevolmente in panchina nel primo tempo, riapre la partita che sembrava facile preda del Lecce. Poi ancora Leao ha trovato Pulisic per il gol del 2-3. Lecce tramortito dai 10 minuti dei rossoneri. Una cosa è certa: la squadra non è contro Conceicao, sennò non avrebbero avuto questa reazione, nel momento più difficile del campionato. A Leao non si deve mai rinunciare, perché è il migliore del Milan. Gli allenatori avversari sono felici se non giocano, perché si levano un problema".