Milan, Pellegatti: “Direttore sportivo? Ci proveranno ancora con Berta”

Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato di Lecce-Milan nel suo ultimo video su 'YouTube'. Non solo: Berta ancora in corsa per il ruolo di direttore sportivo?

Carlo Pellegatti , tifoso rossonero, ha parlato di Lecce-Milan nel suo ultimo video su 'YouTube'. Ecco le sue parole: "Nelle ultime tre partite del Milan tre sconfitte molto brutte. A Lecce per fermare l'emorragia. Conceicao ha detto che vuole dei soldati, un gruppo conscio dell'importanza della vittoria con una missione. Spero cambi anche nel modulo. Vediamo se ci sarà un modulo a tre a centrocampo: in quel caso pronti Musah, Bondo e Reijnders . In avanti a sinistra Pulisic , a destra Jimenez e in avanti un grande dubbio. O Abraham o Santiago Gimenez ".

Milan, incognita direttore sportivo. Berta torna di moda? Pellegatti: "Fino a quando..."

Poi Pellegatti parla del punto sul direttore sportivo (QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA): "Il direttore sportivo, che speriamo possa guidare il Milan ad avere una certa linea a livello di acquisti, di rinforzi, che sia la guida tecnica assodata del futuro. La scelta sarà importante anche per capire gli equilibri futuri in Casa Milan. Non smentiscono più che ci siano punti di vista contrastanti all'interno della dirigenza del Milan. Forse una figura sarebbe potuta essere la perfetta sintesi con l'accordo di tutti, ovvero Andrea Berta. L'abbiamo dato più volte vicino all'Arsenal, confermo. Ma il ritardo del Milan nella scelta potrebbe essere anche per aspettarlo per potere avere qualche certezza in più. Pensavamo che avrebbe potuto firmare ieri con l'Arsenal. E' vicino, è chiaro. Dovrebbe andare, ma non è andato. Fino a quando non andrà il Milan ci proverà con Berta".