Milan, Pellegatti: “Caos sul DS. Rivoluzione contro il Lecce. Conceicao…”

Milan, Pellegatti: "E' successo di tutto. Vedo caos". Giallo Conceicao

Poi Pellegatti continua: "Caos, il direttore sportivo nuovo. Il Milan sembrerebbe avere scelto Tare, ora c'è tempo. Sembrava che si andasse in maniere univoca, ora tutto fermo. Quando succedono queste cose poi ci sono i dubbi, le voci e il caos. Poca chiarezza. Per lo stadio si sta studiano una clausola. Anche lì caos. Contro il Lecce rivoluzione: spazio a Bartesaghi, Bondo. In avanti Jimenez, Pulisic, Sottil dietro Abraham. I big in panchina. Poi il massimo del caos ieri sera: il portavoce di Conceicao ha fatto trapelare il disagio dell'allenatore portoghese. Mancanza di impegno, di sostegno della società e non solo (LEGGI QUI). Sono accuse pesanti, poi è arrivata la smentita dell'allenatore. Pensavo potessero costare tanto".