"Trapelano sempre queste voci di vedute differenti all'interno del Milan". Così Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato dell'incontro tra Cardinale e Furlani. Ecco il parere del giornalista sul suo canale 'YouTube': "Fosse vero sarebbe la cosa più deleteria. Forse anche per questo Furlani incontra Cardinale. Spero ci sia un'accelerazione per il direttore sportivo. Questa scelta ci farà capire tante cose sul futuro degli equilibri del Milan. Non nascondiamoci, Cardinale con Ibrahimovic ha incontrato a Londra Berta, Tare e Paratici. Quanto ha gradito Furlani di non essere presente e di non decidere? Magari le sue idee potrebbero non collimare con quelle di Cardinale e Ibrahimovic per il DS. Il DS potrebbe essere fondamentale per il nuovo allenatore".