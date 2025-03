Lecce-Milan, Leao: “Spirito di gruppo forte, siamo uniti. Sulla panchina …”

Durante il match, annullati anche due gol al Milan , uno a Santiago Giménez ( 1' ), l'altro a Matteo Gabbia ( 15' ). Al termine della gara in Salento , l'attaccante rossonero Rafael Leao ha rilasciato delle dichiarazioni, riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche da 'La Gazzetta dello Sport'.

"Anche quando siamo andati sotto ci abbiamo creduto"

«Siamo entrati in campo con una voglia di vincere incredibile, ma purtroppo ci hanno annullato subito due gol. Anche quando siamo andati sotto, ci abbiamo creduto e alla fine abbiamo vinto dando il 100%. Il nostro spirito di gruppo è sempre stato forte e siamo uniti. La stagione? Purtroppo siamo fuori dalle competizioni europee, ma in settimana abbiamo lavorato tutti insieme con determinazione per risalire. La panchina iniziale? Sono entrato con voglia di aiutare i compagni e ci siamo riusciti. Vogliamo risalire e non fermarci».