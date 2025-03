Nonostante la sessione estiva di calciomercato sia ancora lontana il Milan si sarebbe messo già all'opera e in particolare Zlatan Ibrahimovic avrebbe individuato un super talento svedese come potenziale obiettivo. Il club rossonero, infatti, nel corso della prossima finestra potrebbe ingaggiare qualcuno a centrocampo. Si tratta di un reparto in cui, mandato via Ismael Bennacer al Marsiglia, non è mai arrivato un sostituto con le sue caratteristiche. Warren Bondo, infatti, sembra essere più vicino a Youssouf Fofana come qualità tecniche e tattiche. Proprio in questo senso attenzione alle sorprese.