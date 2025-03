Milan, perché Allegri è l’allenatore giusto al momento giusto: ecco i pro

Non spettacolare ma...

Alcuni criticheranno il modo di giocare, che per molti non è spettacolare e troppe incentrato sul risultato, ma è quello che probabilmente servirebbe al Milan. Un allenatore pragmatico, che punti alle vittorie sfruttando al massimo le qualità dei suoi giocatori. Allegri (insieme ad Ancelotti) è uno dei pochi allenatori che potrebbe 'recuperare' i leader di questo Milan: Maignan, Theo Hernandez e non solo, potrebbero tornare a brillare, mentre Leao potrebbe giocare ancora meglio, magari sfruttando le sue qualità in contropiede. Allegri sembrerebbe davvero essere l'allenatore giusto al momento giusto per risollevare il Milan. LEGGI ANCHE: Milan, allenatore: profilo chiaro. Per il direttore sportivo cambiano i piani! Le ultime>>>