(fonte: acmilan.com) - AC Milan e FC Internazionale Milano hanno depositato oggi al Comune di Milano il DOCFAP, contenente la proposta per l'acquisizione dello Stadio Giuseppe Meazza e delle aree limitrofe, insieme all'ipotesi di fattibilità progettuale per la realizzazione di uno stadio all'avanguardia, inserito in un progetto di rigenerazione urbana, nel segno di innovazione, sostenibilità e accessibilità.