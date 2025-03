Milan, Zeroli: prova di sostanza contro l’Inter. E il duello con Bisseck…

Milan , Zeroli continua con i suoi mesi in prestito al Monza. Partito in sordina, il centrocampista italiano si sta guadagnando sempre più minuti e soprattutto un posto da titolare ormai quasi fisso. Anche contro l'Inter, il prodotto delle giovanili del Milan ha giocato da titolare e restando in campo per tutta la partita. Non un compito facile visto che contro si ritrovava centrocampista di assoluto livello come Barella e Calhanoglu. È vero il Monza ha perso 3-2, ma Zeroli ha dimostrato cose molto importanti , specialmente considerando il contesto e l'avversario importante. Ecco cosa dicono i numeri.

Andiamo a vedere la sua prestazione contro l'Inter grazie ai numeri e alle statistiche di 'Opta' e 'Sofascore' per PianetaMilan. Come detto 90 minuti giocati con 27 tocchi. 8 passaggi precisi, 2 salvataggi e un contrato vinto. Vero ci sono anche numeri negativi come i 12 possessi persi e il solo duello vinto sugli 8 tentati, ma come detto prima, va sempre considerato il contesto e l'avversario di assoluto valore. Anche considerando il livello del Monza in generale, Zeroli ha dimostrato di potere giocare tranquillamente a San Siro, senza soffrire la pressione di uno stadio così importante. Il centrocampista ha difeso, corso e si è inserito spessissimo in area di rigore, qualità che si è vista spessissimo con il Milan Primavera. L'azione della partita è la sua corsa prepotente contro Bisseck, in cui ha dimostrato di avere velocità e fisico per potere giocare anche al Milan. Vedremo quanto spazio avrà con la prima squadra in vista della prossima stagione. Quel che è certo è che Zeroli sta lanciando segnali importanti al suo Milan.