Milan, Pellegatti: “Giornata incredibile! Mercato di Furlani. Il campo…”

"E' stato un ultimo giorno di calciomercato incredibile per i tifosi del Milan ". Così Carlo Pellegatti , tifoso rossonero, ha parlato del calciomercato del Milan in un suo video su 'YouTube'. Ecco il parere del giornalista: "Tre giocatori dopo l'arrivo di Gimenez e di Walker . Conceicao ha voluto allenatore subito i nuovi arrivat i. Su Joao Felix sono sempre stato fiducioso, perché c'era Mendes che voleva accontentare il suo allenatore Conceicao. E' un talento sopraffino. E' stata una giornata incredibile ".

Milan, Pellegatti: "E' stato un mercato con Furlani protagonista, ma ora..."

Pellegatti continua: "Il Milan studiava poi due nuovi colpi. L'acquisto di Bondo, che io ho sempre auspicato come alternativa di Fofana, si è iniziato a pensare verso le 20 di ieri sera. Trattativa molto veloce. Anche lui voleva solo il Milan, come Gimenez. Poi Sottil, che nella testa del Milan prende il posto di Okafor a sinistra. Il Milan inizia a mettere giocatori italiani. E' stato un mercato con Furlani protagonista, che ha trovato le formule giuste, i giocatori giusti. Si può dare un voto alto, ma il padrone della verità è solo il tempo. Dovremo vedere il campo. La Lazio è più sette al quarto posto. Il Milan deve vincere in campionato".