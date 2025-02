Carlo Pellegatti , tifoso del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, programma in onda sulla emittente Kiss Kiss. Il giornalista ha detto la sua sulla possibile trattativa dell'ultimo secondo tra il Milan e il Napoli per Okafor (parole riprese da areanapoli.it).

Milan, Pellegatti: "Okafor? Al Napoli servirebbe solo per l'emergenza. Conte..."

"Okafor ha bisogno di un bel Conte, ma di un Antonio Conte forte. Deve migliorare tanto la sua condizione fisica. Ha giocato poco, non ha il ritmo partita. Non è un calciatore che puoi schierare già domani. Allan Saint-Maximin è un calciatore vivace, divertente, ma poi esce dalla partita, si assenta. Chiaramente Khvicha Kvaratskhelia è di ben altro livello", le parole del cronista Carlo Pellegatti. Avendo solo il campionato, le gerarchie in casa Napoli sono abbastanza chiare. Neres è il titolare, Okafor ti servirebbe solo per l'emergenza. Io penso che quest'ultimo sia più seconda punta che ala. Le reti le fa più da centravanti che da esterno offensivo. Ma c'è da dire che anche al Milan veniva utilizzato prevalentemente sulla fascia".