Domani, mercoledì 5 febbraio alle ore 21:00, il Milan ospita la Roma per i quarti di finale della Coppa Italia 2024-25 . Una gara secca, senza andata e ritorno. I rossoneri arrivano da un derby equilibrato e con tante energie spese. I giallorossi, invece, da un pareggio contro il Napoli, in cui Ranieri ha deciso di fare ampio turnover, inserendo tanti titolari solo nella ripresa. Entrambi i club puntano forte sulla Coppa per potere portare a casa un trofeo. Conceicao non perde tempo con i nuovi arrivati.

Come si vede nella foto caricata dal profilo ufficiale X del Milan, Joao Felix, Riccardo Sottil e Santiago Gimenez hanno svolto il lavoro in gruppo in vista della sfida di domani tra Milan e Roma, valevole per i quarti di Coppa Italia 2024-25. Lavoro a parte, invece, per Warren Bondo che sta smaltendo un problema muscolare rimediato con il Monza. Il centrocampista non dovrebbe essere convocato per la sfida di San Siro. LEGGI ANCHE: Milan, Sottil il colpo last minute: ecco il paragone con Chukwueze>>>