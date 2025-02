Roma, ecco i convocati per la sfida di Coppa Italia contro il Milan

Da poco è stata ufficializzata la lista dei convocati di Claudio Ranieri per la sfida di Coppa Italia tra Milan e Roma

Domani sera, alle ore 21:00, andrà in scena a San Siro la sfida, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, tra Milan e Roma. I rossoneri di Sergio Conceicao, rivoluzionati dal mercato, ospitano i giallorossi di Claudio Ranieri. L'ultima sfida giocata in casa del Diavolo tra queste due squadre si è conclusa sul risultato di 1-1 e coincise, inoltre, con l'esonero di Paulo Fonseca.