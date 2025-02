Milan, Passerini: “Theo Hernandez da 3. Non è la prima volta che …”

Milan, Passerini: "Theo Hernandez? Gli ho dato 3. Mi capita raramente"

Passerini continua così nella sua analisi: "Ma sono cose che non sorprendono neanche. Non è la prima volta che Theo cade in questo tipo di episodi. Il Milan ha buttato via una qualificazione che era ampiamente alla portata". Vedremo se il Milan riuscirà a conquistare gli unici due obiettivi rimasti in piedi: la Coppa Italia e il quarto posto in Serie A, valido per potere giocare la prossima Champions League.