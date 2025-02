Milan, Passerini: “Troppa fatica. Così non basta. Conceicao…”

"Avanti piano, ma avanti. Ma quanta fatica, troppa". Così Carlos Passerini, giornalista che spesso parla dei rossoneri, ha detto la sua su Milan-Verona 1-0. Ecco il suo parere a 'Il Corriere della Sera': "Di buono, solo il risultato: tre passi avanti in classifica nella rincorsa a un posto Champions, che resta comunque complicata. Primo tempo pessimo, a ritmo lento, con tanto di fischi all’intervallo. Come ormai da consuetudine, sono serviti i cambi per aggiustare una serata storta. Ma la verità è che al Milan servirà molto di più per conquistare un posto nell'Europa che conta".