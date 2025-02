Milan, Passerini: “Ostaggio dei propri difetti. Sfida doppia per Conceicao”

"Su la testa. Dopo la caduta in Champions, che ha fatto male, il Milan prova a rialzarsi in campionato". Così Carlos Passerini, giornalista che parla spesso del mondo rossonero, ha detto la sua sulla partita di questa sera contro il Verona. Ecco il parere dell'opinionista su 'Il Corriere della Sera': "La sconfitta di Rotterdam ha complicato maledettamente i piani, Conceicao confidava in un successo già all’andata per poter poi gestire la gara di ritorno con più agio".