Milan, Leao: sicuri sia il problema di tutto? Ecco i suoi numeri

Feyenoord-Milan 1-0, una brutta sconfitta per i rossoneri di Sergio Conceicao. Il Diavolo dovrà recuperare il gol e cercare di vincere con due gol di differenza martedì a San Siro per garantirsi gli ottavi di finale della Champions League. Nella bruttissima partita in terra olandese, Rafael Leao è stato tra i più criticati per gli errori vicino al portiere e per l'atteggiamento ritenuto troppo svogliato da molti addetti ai lavori e opinionisti. Siamo sicuri che la partita di Rafa sia stata così disastrosa come molti la vogliono fare passare. Ecco i voti di Leao dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA