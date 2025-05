Milan-Monza, Di Stefano: “Camarda provato tra i titolari qualche giorno fa”

Milan-Monza, Conceicao potrebbe fare spazio ai giovani per l'ultima gara stagionale. Spazio possibile per Camarda. Parla Di Stefano

Il Milan è alla vigilia dell'ultima partita di una stagione fallimentare. Domane sera, contro il Monza, si chiuderà l'anno. Si attende la protesta vivace del tifo rossonero. Beppe Di Stefano, giornalista, ha parlato di Tare, il possibile nuovo allenatore e le ultime novità di formazione in vista di Milan-Monza. Camarda, e non solo, potrebbe avere un'importante occasione da titolare contro la squadra allenata da Nesta. Ecco gli aggiornamenti in diretta su Sky Sport 24.